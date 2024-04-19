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Міністерство закордонних справ Латвії має нову очільницю

Дипломатка Байба Браже отримала посаду.

Міністерство закордонних справ Латвії має нову очільницю
Байба Браже
Фото: Kārlis Miksons / Latvijas Televīzija

Сейм Латвії схвалив кандидатуру дипломатки Байби Браже на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомила пресслужба законодавчого органу.

До призначення на посаду міністра Браже була послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ. 

Вона працювала помічником генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії та була послом Латвії у Великій Британії, Індонезії та Нідерландах.

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Посада глави МЗС Латвії стала вакантною після відставки Криш'яніса Каріньша, який пішов з посади на тлі скандаду з перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.

  • Наприкінці 2023 року стало відомо, що, обіймаючи посаду премʼєра, Каріньш 32 рази літав у закордонні поїздки на приватних літаках, що коштувало бюджету 613 тисяч євро. Пояснення Держканцелярії про виправданість таких витрат журналісти та громадськість у частині випадків назвали непереконливими. Наприкінці березня Генпрокуратура відкрила справу про можливу розтрату коштів. Зараз Каріньш у цьому розслідуванні не має процесуального статусу.
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