Міністерство закордонних справ Латвії має нову очільницю

Сейм Латвії схвалив кандидатуру дипломатки Байби Браже на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомила пресслужба законодавчого органу.

До призначення на посаду міністра Браже була послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ.

Вона працювала помічником генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії та була послом Латвії у Великій Британії, Індонезії та Нідерландах.

Посада глави МЗС Латвії стала вакантною після відставки Криш'яніса Каріньша, який пішов з посади на тлі скандаду з перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.