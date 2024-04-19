Міністерство закордонних справ Латвії має нову очільницю

Сейм Латвії схвалив кандидатуру дипломатки Байби Браже на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомила пресслужба законодавчого органу.
До призначення на посаду міністра Браже була послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ.
Вона працювала помічником генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії та була послом Латвії у Великій Британії, Індонезії та Нідерландах.
Посада глави МЗС Латвії стала вакантною після відставки Криш'яніса Каріньша, який пішов з посади на тлі скандаду з перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.
- Наприкінці 2023 року стало відомо, що, обіймаючи посаду премʼєра, Каріньш 32 рази літав у закордонні поїздки на приватних літаках, що коштувало бюджету 613 тисяч євро. Пояснення Держканцелярії про виправданість таких витрат журналісти та громадськість у частині випадків назвали непереконливими. Наприкінці березня Генпрокуратура відкрила справу про можливу розтрату коштів. Зараз Каріньш у цьому розслідуванні не має процесуального статусу.