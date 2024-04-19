Фінляндія просить ЄС допомогти зупинити потік мігрантів через Росії

Європейський Союз повинен вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити наплив мігрантів через Росію.

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.

Минулого року Фінляндія закрила свій довгий кордон з Росією на тлі зростання кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі. Гельсінкі звинуватили Москву у використанні міграції як зброї проти скандинавської країни та ЄС.

“Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС”, – сказав Орпо.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної з Орпо пресконференції повідомила, що Комісія тісно співпрацює з країнами походження мігрантів, погоджуючись із позицією Фінляндії.

“Ми бачимо, що держава використовує бідних людей, щоб чинити тиск на іншу державу, тому це є очевидним питанням безпеки”, – сказала вона.

Посадовиця зазначила водночас, що заходи, які вживаються для боротьби з мігрантами з Росії, повинні знайти баланс між захистом безпеки кордонів і міжнародними зобов'язаннями.