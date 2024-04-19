Виробник крабових паличок Vici продав свій завод у РФ

Литовська компанія Vičiūnu grupė продала свій завод у Калінінградській області підприємству "Група Океан", зареєстрованому в Санкт-Петербурзі в 2023 році, повідомляє DW із посиланням на видання BNS.

Власники "Групи Океан" не вказані в в реєстрі юросіб, пише російський Forbes. Видання вважає, що компанія діє на користь "Юніфросту" - одного з найбільших російських імпортерів риби та морепродуктів.

Vičiūnu grupė заявила про намір припинити бізнес у Росії невдовзі після початку вторгнення РФ в Україну, проте не зробила цього, а 2023 року навіть збільшила свої податкові відрахування до РФ. З огляду на це НАЗК внесло литовську групу компаній Viciunai до переліку міжнародних спонсорів війни.