​В Україні заборонили проросійську партію СПАС

Її очільник та учасники "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії - СПАС "Соціал-патріотична асамблея слов’ян".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії представники політсили "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави. Очільник партії Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку війни проти України.

Також вони агітують місцевих жителів підтримати окупантів та приєднуватись до лав армії РФ.

Крім того, СПАСівці виступають перед російськими пропагандистськими ЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують воєнні злочини окупантів.

У вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляє портал судової влади України, майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

СПАС - що це за партія

Партія СПАС була створена Едуардом Коваленком у 2006 році. Політсила вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити "союз вільних слов’янських країн". При партії існувала також мілітарна "Слов’янська дружина".

На парламентських виборах в жовтні 2010 року Коваленко балотувався в парламент від партії на мажоритарному виборчому окрузі в місті Каховка Херсонської області й зайняв восьме місце з 15 кандидатів, набравши 1809 голосів.

У 2015 році Коваленко намагався зірвати мобілізацію в Генічеську. Він називав вторгнення Росії на Донбас "братовбивчою війною". Служба безпеки вручила йому підозру за заклики до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період і захоплення адмінбудівель.

У травні 2017 року Генічеський районний суд засудив Коваленка на п'ять років ув’язнення. Проте у в'язниці Коваленко провів лише половину терміну. 29 грудня 2019 року його обміняли на полонених українців, і він відправився до окупованого Луганська. Перед тим президент Володимир Зеленський помилував Коваленка.

У січні 2021 року Коваленко отримав від ФСБ завдання поширювати та організовувати протестні акції, зокрема, для нагнітання “тарифного майдану”.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили закон про заборону проросійських партій. Тепер суд може заборонити політичну партію за виправдання чи заперечення збройної агресії РФ проти України. СБУ запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну.