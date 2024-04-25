​Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженця

Тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців.

Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Він зазначив, що тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

"Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків", - сказав Калль.

Він назвав рішення МЗС України тимчасово припинити консульське обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном "суверенним рішенням України".

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Він також нагадав, що Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.

Чому МЗС України призупинило надання консульських послуг чоловікам за кордоном