​Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженця

Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців.
Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, відповідаючи на запитання кореспондента DW.
Він зазначив, що тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.
"Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків", - сказав Калль.
Він назвав рішення МЗС України тимчасово припинити консульське обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном "суверенним рішенням України".
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Він також нагадав, що Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.
Чому МЗС України призупинило надання консульських послуг чоловікам за кордоном
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. 16 квітня закон підписав президент Зеленський, а 18 травня 2024 року він набуде чинності.
- Закон, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
- Один із розробників законопроєкту Федір Веніславський пояснював, що норма з одночасним оновленням даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Так держава знатиме, скільки реально військовозобовʼязаних чоловіків перебувають за кордоном, і не буде розшукувати їх в Україні, витрачаючи ресурси ТЦК. Депортувати таких чоловіків в Україну не будуть - таких механізмів зараз не існує.
- 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Крім того, обов'язок оновлювати дані існував і до прийняття законопроєкту про мобілізацію.
- У МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг - тимчасовий крок і надало роз'яснення.
- В Єврокомісії заявили, що не надаватимуть оцінок діям української влади, наголосивши, що "беруть це оголошення до відома. "У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
- 24 березня Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.