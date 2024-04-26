Британська служба безпеки посилює захист досліджень в університетах

Генеральний директор Служби безпеки Великої Британії МІ-5 провів зустріч з представниками 24 британських університетів, серед яких найпрестижніші Оксфорд та Кембридж, щодо захисту їхніх досліджень.

Як пише The Guardian, Кен МакКаллум повідомив персоналу вишів, що ворожі до Сполученого Королівства держави, зокрема Китай, можуть намагатися вкрасти їхні академічні роботи. Найбільше під прицілом ті дослідження, які можуть бути застосовані не лише у цивільному житті, але й у військовій справі. "Вони хочуть вкрасти технології, які можуть дозволити їм досягти авторитарних, військових або комерційних цілей", - попередив чиновник.

Уряд Британії розробляє шляхи збільшити захист навчальних закладів від зовнішніх втручань. Пропонується перевіряти увесь персонал на предмет ризиків, а також забезпечити більш прозоре фінансування, особливо коли йдеться про залучення коштів від закордонних інституцій.