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Європарламент залишив Гібралтар у списку країн, які підривають санкції проти Росії

В уряді Великої Британії заявили, що розчаровані цим рішенням.

Європарламент залишив Гібралтар у списку країн, які підривають санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Європейський парламент звинуватив Гібралтар у підриві санкцій проти Росії, проголосувавши за те, щоб залишити територію в списку країн, де відмивають гроші.

Про це пише Politico.

Переважна більшість із 490 депутатів Європарламенту проголосувала за блокування виключення Гібралтару ‒ заморської території Великобританії ‒ зі списку разом із Об’єднаними арабськими еміратами, Барбадосом, Панамою та Угандою.

У тексті, схваленому Європейським парламентом, йдеться про наявність “важливих і нещодавніх доказів того, що” країнам “не вистачає зусиль у реалізації санкцій, накладених на Росію або вони навіть сприяють ухиленню від них” і “можуть діяти як платформа для обходу санкцій проти Росії”.

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В Уряді Сполученого Королівства заявили, що були “надзвичайно розчаровані” цим рішенням і це “абсолютно неточні та необґрунтовані припущення, що Гібралтар підриває зусилля щодо санкцій проти Росії”.

“Велика Британія застосовує санкції у повному обсязі та вони виконуються на всіх заморських територіях Сполученого Королівства та у володіннях Корони”, ‒ заявив речник уряду.

Європейська комісія та дипломатична служба ЄС, які хочуть виключити Гібралтар та інші країни зі списку, розкритикували текст перед голосуванням у вівторок.

Голосування євродепутатів означає, що Гібралтар залишиться в списку країн ЄС з високим ризиком, а банки ЄС повинні будуть проводити “посилену належну перевірку” грошових переказів з цією територією, що ускладнить ведення бізнесу з нею.

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