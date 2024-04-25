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Проросійський депутат влаштував акцію з живим голубом у залі Європарламенту

Словацький політик вдався до жесту, який різко розкритикували його колеги.

Проросійський депутат влаштував акцію з живим голубом у залі Європарламенту
Європарламент
Фото: EPA

Представник ультраправої політичної сили "Словацькі патріоти" Мирослав Радачовський під час засідання Європарламенту дістав із сумки живого білого голуба і випустив його у залі, заявивши, що "бажає миру усьому світу, росіянам і українцям".

За повідомленням The Guardian, свою витівку політик супроводив промовою про те, що "Європа потребує миру, тож нехай цей голуб об'єднає нас усіх".

Натомість він досяг зовсім іншого ефекту: колеги виступили із різкою критикою цього вчинку, а французька депутатка від "зелених" Каролін Руз звинуватила Радачовського у порушенні правил Європарламенту через використання живої тварини для політичних цілей. Інші ж присутні запропонували йому спробувати спіймати випущеного птаха.

Словацький євродепутат відомий своєю проросійською позицією. Він причетний до заходів, організованих Віктором Медведчуком, зокрема, проєкту Voice of Europe, який мав на меті втручання у європейські вибори.

   

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