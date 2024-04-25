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Венеція для туристів-"одноденок" стала платною

Місто стало першим у світі, яке запровадило тариф для відвідувачів.

Венеція для туристів-"одноденок" стала платною
Центр Венеції
Фото: EPA

Починаючи з 25 квітня 2024 року охочі відвідати італійську Венецію з одноденним туром мусять сплатити 5 євро за прохід до історичного центру. Місто стало першим у світі, яке наважилося на такий засіб боротьби з надмірним напливом туристів.

За повідомленням The Guardian, мерія ухвалила це безпрецедентне рішення після того, як ЮНЕСКО пригрозило додати місто до списку пам'яток, що перебувають під загрозою зникнення. Через те, що до Венеції щодня прибувають близько 40 тисяч туристів у піковий сезон, лагуна починає активніше руйнуватися, а місцеві тікають з центрального острова в інші місця. 

Міський голова Луїджі Бруньяро вважає, що запровадження оплати може сприяти тому, щоб Венеція знову стала "придатною для життя". Він окремо підкреслив, що новація стосується лише тих, хто проводить у місті один день. Для туристів з ночівлею плата не передбачена.

Сплатити "податок на відвідування" можливо через сайт або з допомогою QR-коду. У мерії обіцяють "м'які заходи" контролю над дотриманням нового правила - турнікетів чи загороджень встановлювати не будуть, а наявність квитків перевірятиме спеціальний персонал. За порушення передбачені штрафи від 50 до 300 євро. Правоохоронці стверджують, що арештовувати за "безквитковий прохід" нікого не будуть.   

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