Британські лейбористи анонсували перший крок після приходу до влади

Партія лейбористів, якій пророкують першу за 14 років перемогу на парламентських виборах, заявила, що одним із дебютних їхніх кроків при владі стане націоналізація британської залізниці.

Як пише The Guardian, нинішня опозиція планує провести "найбільшу за покоління реформу залізничного транспорту". Йдеться про те, що впродовж 5 років майбутній уряд передаватиме у державну власність систему залізниць, яка нині керується 14 різними приватними компаніями. Зміна форми власності відбуватиметься після того, як у приватних операторів закінчуватимуться контракти.

Для пасажирів реформа має забезпечити вигідніші ціни на перевезення, автоматичну компенсацію за затримку потягів та цифрові сезонні квитки, які можна буде придбати в мережі. Лейбористи також хочуть створити наглядовий орган, що стежитиме за якістю надання пасажирських послуг.

Опоненти консерваторів стверджують, що таким чином зможуть поступово домогтися заощадження понад 2 мільярдів фунтів щорічно на функціонування залізничного транспорту.