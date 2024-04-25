Через вибори до Європарламенту у польському уряді змінять кількох міністрів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про проведення “реконструкції” уряду 10 травня, оскільки кілька членів його кабінету балотуватимуться на виборах до Європарламенту.

Про він написав на соцплатформі X.

“Після вимушеної короткої (я сподіваюся) перерви через хворобу ми повертаємося до роботи. 7 травня ‒ Європейський економічний конгрес, де ми разом з Урсулою фон дер Ляєн представимо план для Європи, 10 травня ‒ реконструкція уряду, а сьогодні ‒ оголошення плану допомоги фермерам”, ‒ зазначив він.

Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 25, 2024

RMF FM повідомляє, що Туск повинен знайти нового главу Міністерства внутрішніх справ та адміністрації замість Марціна Кервінскі. На цю посаду буде три кандидати: заступник голови цього міністерства Чеслав Мрочек, координатор спецслужб Томаш Семоняк і заступник міністра юстиції Аркадіуш Мирха.

Також відбудуться зміни у Міністерстві культури. Очільник Бартоломій Сенкевич уже оголосив про свою відставку. Його замінить, ймовірно, Павел Коваль, хоча останніми днями фігурувало ім’я Малгожати Кідави-Блонської.

До Брюсселю має повернутися міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман. Окрім того, замінять голову Міністерства державного майна Бориса Будку.

Окрім того, участь у євровиборах мають підтвердити ліві партії. З посад можуть піти заступник голови міністерства культури Йоанна Шойрінг-Вельгус, а також заступники міністрів юстиції та закордонних справ Кшиштоф Шмішек і Анджей Шейна.