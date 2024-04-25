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Через вибори до Європарламенту у польському уряді змінять кількох міністрів

Хто отримає посади стане відомо 10 травня.

Через вибори до Європарламенту у польському уряді змінять кількох міністрів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про проведення “реконструкції” уряду 10 травня, оскільки кілька членів його кабінету балотуватимуться на виборах до Європарламенту.

Про він написав на соцплатформі X.

“Після вимушеної короткої (я сподіваюся) перерви через хворобу ми повертаємося до роботи. 7 травня ‒ Європейський економічний конгрес, де ми разом з Урсулою фон дер Ляєн представимо план для Європи, 10 травня ‒ реконструкція уряду, а сьогодні ‒ оголошення плану допомоги фермерам”, ‒ зазначив він.

RMF FM повідомляє, що Туск повинен знайти нового главу Міністерства внутрішніх справ та адміністрації замість Марціна Кервінскі. На цю посаду буде три кандидати: заступник голови цього міністерства Чеслав Мрочек, координатор спецслужб Томаш Семоняк і заступник міністра юстиції Аркадіуш Мирха.

Також відбудуться зміни у Міністерстві культури. Очільник Бартоломій Сенкевич уже оголосив про свою відставку. Його замінить, ймовірно, Павел Коваль, хоча останніми днями фігурувало ім’я Малгожати Кідави-Блонської.

До Брюсселю має повернутися міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман. Окрім того, замінять голову Міністерства державного майна Бориса Будку.

Окрім того, участь у євровиборах мають підтвердити ліві партії. З посад можуть піти заступник голови міністерства культури Йоанна Шойрінг-Вельгус, а також заступники міністрів юстиції та закордонних справ Кшиштоф Шмішек і Анджей Шейна.

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