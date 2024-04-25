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У Литві міркують над поверненням українських чоловіків призовного віку додому

Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього.

У Литві міркують над поверненням українських чоловіків призовного віку додому
Володимир Зеленський і Лаурінас Кащюнас, Київ, 10 квітня 2024
Фото: Офіс президента

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. 

Про це пише Delfi.

Проте поки що, як стверджує міністр, Литва не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща. 

"У які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", – заявив він.

Також додав, що насильно вивозити чоловіків не будуть, але, якщо такі кроки робитимуть, то обмежать у пільгах та дозволах.

"Ніхто звичайно не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо та подивимося, який варіант вони (Польща, – авт.) запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – додав Кащюнас.

Також він сказав, що точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно.

  • Вчора, 24 квітня, у Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. 
  • Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам. У відомстві наголосили, що не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян.
  • В Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном. У ЄС не сказали, чи підтримують це рішення і чи підлягатимуть депортації українські чоловіки з простроченими документами.
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