У Литві міркують над поверненням українських чоловіків призовного віку додому

Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

Про це пише Delfi.

Проте поки що, як стверджує міністр, Литва не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"У які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", – заявив він.

Також додав, що насильно вивозити чоловіків не будуть, але, якщо такі кроки робитимуть, то обмежать у пільгах та дозволах.

"Ніхто звичайно не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо та подивимося, який варіант вони (Польща, – авт.) запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – додав Кащюнас.

Також він сказав, що точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно.