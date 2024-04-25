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Європарламент створив новий орган ЄС із етичних стандартів

Новий орган розроблятиме, оновлюватиме та тлумачитиме загальні мінімальні стандарти етичної поведінки.

Європарламент створив новий орган ЄС із етичних стандартів
Європарламент
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 25 квітня, Європейський парламент схвалив створення нового органу ЄС для посилення доброчесності, прозорості та підзвітності в процесі прийняття рішень в Європі.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Угоди про створення досягнули між вісьмома установами та органами ЄС: Європарламентом, Єврорадою, Комісією, Судом ЄС, Європейським центральним банком та рахунковою палатою, Європейським економічно-соціальний комітетом та комітетом регіонів. 

Зазначається, що новий орган розроблятиме, оновлюватиме та тлумачитиме загальні мінімальні стандарти етичної поведінки та публікуватиме звіти про те, як ці стандарти відображено у внутрішніх правилах кожного підписанта.

Установи, що беруть участь в Органі, представлятимуться одним старшим членом, а посада Голови Органу буде змінюватися щороку між установами. П’ять незалежних експертів підтримуватимуть його роботу і консультуватимуть установи та органи-учасники щодо стандартизованих письмових декларацій, включаючи декларації інтересів.

Тепер угоду про створення мають підписати всі сторони, перш ніж вона набуде чинності. Її переглянуть через три роки після набрання чинності для вдосконалення Органу.

З вересня 2021 року Європейський парламент закликав інституції ЄС створити орган з питань етики, який би мав реальні повноваження щодо проведення розслідувань і відповідну структуру. 

Депутати Європарламенту повторили свій заклик у грудні 2022 року , відразу після звинувачень у корупції, за участю колишніх і нинішніх членів Європарламенту та персоналу, а також низки внутрішніх вдосконалень, спрямованих на підвищення доброчесності, прозорості й підзвітності.

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