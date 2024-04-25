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США запровадили санкції проти фірм і фізичних осіб з Ірану, які постачають, зокрема, ударні дрони до Росії

Крім того, БпЛА отримує Корпус вартових ісламської революції.

США запровадили санкції проти фірм і фізичних осіб з Ірану, які постачають, зокрема, ударні дрони до Росії

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо понад десятка фізичних і юридичних осіб і суден Ірану та інших держав, які відіграють ключову роль у постачанні ударних дронів для КВІР і Росії.

Про це повідомляє американське Міністерство фінансів.

У переліку:

  • підставна компанія Sahara Thunder, яка курує комерційну діяльність іранського Міноборони і відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу тисяч БпЛА, багато з яких отримує Росія;
  • керівництво компанії;
  • Onden General Trading FZE - брокерська фірма з ОАЕ, яка продавала іранські товари від імені Sepehr Energy з доставкою на берег поблизу Сінгапуру;
  • судно LA PEARL, яке перевозило ці вантажі і його компанія-власник Saone Shipping Corporation, що базується у Панамі;
  • іранська вантажна авіакомпанія Pouya Air;
  • компанія Bonyan Danesh Shargh - іранська фірма, що виробляє безпілотники, двигуни, а також електронні та цифрові деталі до них та ін.

Минулого тижня США та Британія оголосили про запровадження санкцій проти 16 осіб Ірану та компанію, яка виготовляє безпілотники. Це відповідь на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.

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