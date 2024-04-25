Зеленський провів Ставку: Шмигаль відзвітував про захист важливих об’єктів від атак РФ

Також на ставці обговорили оборонне виробництво, зокрема, підсилення українських виробників та напрацювання контрактів із партнерами.

Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандуючого, на якій заслухав доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо захисту важливих об’єктів від атак Росії.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Була велика й детальна доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – написав президент.

Також на ставці йшлося про ситуацію на фронті.

"Також отримали зведення з фронту. Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним", – зазначив глава держави.

Крім іншого, обговорили оборонне виробництво, зокрема, підсилення українських виробників та напрацювання контрактів із партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом.

"Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", – зазначив Зеленський.