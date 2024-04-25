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Зеленський провів Ставку: Шмигаль відзвітував про захист важливих об’єктів від атак РФ

Також на ставці обговорили оборонне виробництво, зокрема, підсилення українських виробників та напрацювання контрактів із партнерами.

Зеленський провів Ставку: Шмигаль відзвітував про захист важливих об’єктів від атак РФ
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандуючого, на якій заслухав доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо захисту важливих об’єктів від атак Росії.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Була велика й детальна доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – написав президент.

Також на ставці йшлося про ситуацію на фронті.

"Також отримали зведення з фронту. Основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним", – зазначив глава держави.

Крім іншого, обговорили оборонне виробництво, зокрема, підсилення українських виробників та напрацювання контрактів із партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. 

"Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", – зазначив Зеленський. 

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