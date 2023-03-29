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Парламент Шотландії схвалив нового лідера націоналістів на посаду першого міністра

Хумза Юсаф складе сьогодні присягу.

Парламент Шотландії схвалив нового лідера націоналістів на посаду першого міністра
Фото: EPA

Шотландський парламент призначив Хумзу Юсафа новим лідером Шотландської національної партії під час голосування у вівторок.

Про це пише Politico.

37-річного чоловіка обрали керівником політичної сили у понеділок. Він, після суперечливої боротьби за лідерство, переміг з невеликим відривом Кейт Форбс .

Юсаф офіційно стане першим міністром у середу зранку, коли його приведуть до присяги у Сесійному суді. Він стане наймолодшим лідером Шотландії після передачі повноважень, а також першим мусульманином, який очолив делегований уряд.

Після цього Юсаф розпочне формування свого кабінету. 

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Нагадаємо, Юсаф замінить на посаді першого міністра Шотландії Ніколу Стерджен, яка пішла з посади у лютому.

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