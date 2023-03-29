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На півдні Італії стався потужний землетрус

Згідно зі звітом Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, його магнітуда становила 5,4 бала. 

На півдні Італії стався потужний землетрус
Фото: Анадолу

У вівторок пізно ввечері в регіоні Молізе на півдні Італії стався потужний землетрус.

Про це пише Reuters.

Згідно зі звітом Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, його магнітуда становила 5,4 бала. 

Однак Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) оцінив його силу у 4,6.

Епіцентр землетрусу знаходився у муніципалітеті Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і він стався на глибині близько 23 км.

Рятувальники повідомили, що жодного запиту на порятунок наразі не було надіслано та жодних пошкоджень не виявлено.

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Нагадаємо, 28 березня у північно-східній частині Японії біля префектури Аоморі стався землетрус магнітудою 6,1.

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