​Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації

За документом, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжується на 90 діб.

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляється в картках законопроєктів про подовження воєнного стану та про мобілізацію.

У пояснювальній записці до законопроєкту "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" вказується, що проєктом закону передбачається "затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб".

Воєнний стан президент теж пропонує продовжити на 90 діб - з 14 травня 2024 року.

Закон про мобілізацію