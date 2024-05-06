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​Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації

За документом, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжується на 90 діб.

​Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляється в картках законопроєктів про подовження воєнного стану та про мобілізацію.

У пояснювальній записці до законопроєкту "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" вказується, що проєктом закону передбачається "затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 14 травня 2024 року на 90 діб".

Воєнний стан президент теж пропонує продовжити на 90 діб - з 14 травня 2024 року.

 Закон про мобілізацію

  • У першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого. Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.
  • 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.
  • За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема - про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.
  • 11 квітня Рада ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. 16 квітня закон підписав президент Зеленський.
  • Документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. 
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