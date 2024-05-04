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Міноборони повернули понад пів мільярда гривень безпідставно сплаченого ПДВ при закупівлі палива

Суд задовольнив позов на користь Міноборони і стягнув з ПАТ "Укртатнафта" 360,7 млн гривень.

Міноборони повернули понад пів мільярда гривень безпідставно сплаченого ПДВ при закупівлі палива
Фото: mil.gov.ua

Міноборони повернуло понад пів мільярда гривень безпідставно сплаченого ПДВ при закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд задовольнив позов прокуратури та стягнув з ПАТ "Укртатнафта" на користь Міноборони 360,7 млн гривень – ці кошти були безпідставно сплачені як ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних сил України.

За даними ОГП, наразі підприємство вже перерахувало Міноборони 40,9 млн грн та подало до суду клопотання про розстрочення виконання рішення суду до кінця 2024 року.

У справі за позовом ПАТ "Укрнафта" до Міноборони про зобов’язання підписати та передати додаткові угоди підприємство відмовилось від позову та повернуло оборонному відомству 491,8 млн грн безпідставно сплаченого ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Загалом, за даними ОГП, протягом 2023–2024 років спеціалізовані прокуратури на захист інтересів держави пред’явили 115 позовів про визнання недійсними договорів про постачання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 млрд гривень. 

В Офісі генпрокурора зазначають, що позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату ПДВ та стягнення безпідставно сплачених як ПДВ коштів, а також інфляційних втрат і 3% річних. 70 позовів на 685,8 млн грн вже задоволено.

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