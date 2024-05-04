Міноборони оцінило забезпечення одного солдата ЗСУ в 1,2 млн гривень

Заступник міністра розповів західній пресі, що бюджетне навантаження через мобілізацію залежатиме від декількох чинників.

Забезпечення одного військовослужбовця Збройних Сил України обходиться державному бюджету у 30 тисяч доларів або ж 1,2 мільйона гривень.

Саме таку суму в коментарі Bloomberg назвав заступник міністра оборони України Юрій Джигир. За його словами, вона не враховує вартість зброї, якою користується солдат. Чиновник також не уточнив, який період часу охоплює така статистика.

Загальна сума, яку Україна заплатить за проведення мобілізаційних заходів, як стверджує урядовець, залежить від кількох чинників. Це, зокрема, кількість людей, що будуть долучатися до війська щомісяця. А також рішення командування щодо проведення ротацій. Не менш важлива і фінансова допомога, яку надають партнери.