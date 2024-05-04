Посол Брінк: США не заохочують застосування своєї зброї по території РФ

Дипломатка підкреслила, що позиція Вашингтона з цього питання незмінна.

Пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що її держава "не уможливлює і не заохочує" використання американської зброї для завдання ударів по території Росії.

Як передає "Радіо Свобода", дипломатка стверджує, що США "постачають зброю, щоб підтримати ваших героїв на фронті у поверненні територій". Але ця підтримка обмежена міжнародно визнаними кордонами України. "Мета президента Байдена - допомогти Україні захистити себе та стримати майбутню агресію", - пояснила Брінк.

Очільниця дипломатичної місії також зауважила, що ця позиція Вашингтона була незмінною із самого початку російського вторгнення.