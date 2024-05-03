Головне за п'ятницю, 3 травня: удари по Харкову та Кіровоградщині, безпека під час Великодня

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 97 бойових зіткнень, ворожі обстріли, заклики СБУ перед святами. Яким запам’ятається 800-й день повномасштабної війни.

Близько 14:00 ворог вдарив по Харкову.

“Унаслідок терористичного удару рф по житловому району Харкова один загиблий та двоє поранених”, - повідомив мер Ігор Терехов. “Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами”, – написав мер.

Пізніше він поінформував, що під ударом опинилася приватна забудова центру Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого", – повідомив Терехов.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту КАБом.

Сьогодні, 3 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. “Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки”, - написав він.

Також внаслідок атаки окупантів серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його шпиталізовано, медики надають необхідну допомогу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних й 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління противника.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському - відбито 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 травня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський приїхав на Хмельниччину, де обговорив безпекові питання і нагородив поранених захисників.

“Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області – безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області – на ключових об’єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами”, – розповів Зеленський.

Також він повідомив, що призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна.

Докладніше – в новині.

Служба безпеки України закликала дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Як ідеться на сайті спецслужби, окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави, щоб реалізувати злочинні наміри.

"Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах. Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України", - зазначили в СБУ.

Спецслужба підкреслила, що агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави, а серед потенційних цілей є місця масового перебування людей.

СБУ закликала українців напередодні та під час відзначення свята Воскресіння Христового:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!