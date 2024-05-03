Внаслідок російського обстрілу в Чугуєві поранені троє людей

Вдень 3 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Чугуєву Харківської області, внаслідок цього травмовано трьох мирних жителів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Крім того, поранення отримали троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік, їх шпиталізували.

За попередніми даними, росіяни атакували місто двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи “Торнадо-С” з касетними бойовими елементами.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).