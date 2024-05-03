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США поки не бачать готовності Китаю працювати над реалізацією української Формули миру

Наразі участь Китаю у Саміті миру у червні під питанням.

США поки не бачать готовності Китаю працювати над реалізацією української Формули миру
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив пресі у четвер, що наразі не бачить з боку Китаю, як одного з ключових чинників впливу на Росію, готовності пристати на формулу миру, запропоновану Україною, повідомляє “Голос Америки”. 

Він додав, що США продовжують вважати формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, як ймовірну основу майбутнього справедливого миру.

Уряд Швейцарії заявив 2 травня, що 160 делегацій запрошено на саміт миру, запланований на 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн з метою сприяти досягненню миру у війні Росії проти України.

Росії серед запрошених немає. Участь Китаю є “великим питанням” конференції. Як повідомило видання Swissinfo з посиланням на газету Neue Zuercher Zeitung, Ван Шітін, посол Китаю у Швейцарії, заявив у березні, що Пекін “розглядає можливість взяти участь”.

Тим часом очільник МЗС Китаю Ван Ї, якого цитує Swissinfo, заявив: “Китай підтримує скликання у відповідний час міжнародної зустрічі, визнаної як Росією, так і Україною, в якій усі сторони зможуть брати участь на рівних і чесно обговорювати всі мирні рішення”.

Кірбі зауважив пресі, що США вітають участь у мирній конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

“Ми вітаємо участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні, яка враховує та поважає план із 10 пунктів президента Зеленського щодо справедливого миру. І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це”, – заявив Кірбі.

“Але я б неправильно сказав, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили. І тому зі свого боку ми збираємося продовжувати дбати про те, щоб президент Зеленський мав те, що йому потрібно. І тепер ми отримали це додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу”, – додав радник.

Також зазначимо, що нещодавно Держдепартамент США відмовився розповісти деталі щодо безпекової угоди з Україною. США працюють над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України.

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