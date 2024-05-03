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Росія та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, ‒ розвідка США

Таку співпрацю зафіксували вперше.

Росія та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, ‒ розвідка США
Авріл Гейнс
Фото: ЕРА/UPG

Представники розвідки США заявили, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань, пише Bloomberg.

“Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють щодо Тайваню і… Китай безперечно хоче, щоб Росія працювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили”, ‒ сказала директорка Національної розвідки Авріл Гейнс у доповіді Конгресу.

Відтак Вашингтон планує створити новий план, щоб протистояти потенційному сценарію, за яким Пекін та Москва воюють узгоджено.

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Гейнс додала, що оцінки розвідки вказують на зростання співпраці у “безмежному партнерстві” між Росією та Китаєм.  Йдеться про усі сектори: політичний, економічний, військовий та технологічний.

  • Керівник Індо-Тихоокеанського командування адмірал Джон Акіліно вважає, що нарощування військової потужності Китаю свідчить, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
  • 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Тайваню на 8,1 млрд доларів. 
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