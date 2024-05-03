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Франція та Японія розпочнуть переговори про взаємний доступ військ

Єлисейський палац на тлі заяв про надсилання армії до України посилює військові зв'язки з Токіо.

Франція та Японія розпочнуть переговори про взаємний доступ військ
Емманюель Макрон та Фуміо Кісіда
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі домовилися розпочати переговори про підписання договору щодо взаємного доступу військ. Цей документ дозволить армійцям двох країн простіше організовувати спільні навчання та обмінюватися технікою.

Як пише Reuters, обидві сторони розглядають потенційну угоду як важливий крок підвищення обороноздатності на тлі загострення ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні та війни в Україні.

Японія наприкінці 2023 року остаточно відійшла від політики пацифізму, яку сповідувала після Другої світової війни. Токіо вже має підписані договори про взаємний доступ військ із Австралією та Великою Британією, а також веде перемовини із Філіппінами. 

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