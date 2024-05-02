Іран запровадив санкції проти Британії і США: Шаппс опинився у "чорному списку"

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про введення санкцій проти понад двох десятків американських і британських фізичних і юридичних осіб через їхню підтримку "за підтримку ізраїльського режиму в його терористичних актах і порушеннях прав людини проти палестинського народу, зокрема, в Газі".
Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA.
Іран запровадив санкції проти наступних компаній:
- Lockheed Martin Corporation – через участь у постачанні зброї Ізраїлю;
- General Dynamics – через постачання 155-міліметрових снарядів;
- Skydio Engineering Company – через постачання дронів;
- Chevron Corporation – "за надання допомоги ізраїльському режиму в експлуатації газових свердловин у східному Середземномор'ї";
- Kharon Company – через її роль у запровадженні санкцій проти ХАМАС Міністерством фінансів США та "намагання перекрити доступ ХАМАС та "Ісламського джихаду" до мережі для переказу криптовалют під приводом відмивання грошей".
Так в Ірані оцінили військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази після атаки ХАМАСу на Ізраїль 9 жовтня 2023 року.
Також Іран запровадив санкції проти низки американських громадян та військових. Серед них виконавчий віце-президент і головний юрисконсульт Дональда Трампа і компанії Trump Organization Джейсон Грінблатт, командувач Центрального командування ВМС США/П'ятого флоту Бред Купер та командувач Командування Сил спеціальних операцій Брайан Фентон.
Під санкції потрапили Королівський військово-морський флот Великої Британії в Червоному морі, Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та британські військові командувачі.
Підсанкційним особам загрожує блокування рахунків і транзакцій в банківській мережі Ірану, арешт активів, а також заборону видачі віз на в’їзд до Ірану.
- Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо понад десятка фізичних і юридичних осіб і суден Ірану та інших держав, які відіграють ключову роль у постачанні ударних дронів для КВІР і Росії.
- Раніше США та Британія оголосили про запровадження санкцій проти 16 осіб Ірану та компанію, яка виготовляє безпілотники. Це відповідь на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.