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Іран запровадив санкції проти Британії і США: Шаппс опинився у "чорному списку"

Підсанкційним особам заборонять в'їзд до Ірану і заблокують рахунки в іранських банках.

Іран запровадив санкції проти Британії і США: Шаппс опинився у "чорному списку"
Фото: mfa.ir

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про введення санкцій проти понад двох десятків американських і британських фізичних і юридичних осіб через їхню підтримку "за підтримку ізраїльського режиму в його терористичних актах і порушеннях прав людини проти палестинського народу, зокрема, в Газі". 

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Іран запровадив санкції проти наступних компаній:

  • Lockheed Martin Corporation – через участь у постачанні зброї Ізраїлю;
  • General Dynamics – через постачання 155-міліметрових снарядів; 
  • Skydio Engineering Company – через постачання дронів;
  • Chevron Corporation – "за надання допомоги ізраїльському режиму в експлуатації газових свердловин у східному Середземномор'ї"; 
  • Kharon Company – через її роль у запровадженні санкцій проти ХАМАС Міністерством фінансів США та "намагання перекрити доступ ХАМАС та "Ісламського джихаду" до мережі для переказу криптовалют під приводом відмивання грошей".

Так в Ірані оцінили військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази після атаки ХАМАСу на Ізраїль 9 жовтня 2023 року. 

Також Іран запровадив санкції проти низки американських громадян та військових. Серед них виконавчий віце-президент і головний юрисконсульт Дональда Трампа і компанії Trump Organization Джейсон Грінблатт, командувач Центрального командування ВМС США/П'ятого флоту Бред Купер та командувач Командування Сил спеціальних операцій Брайан Фентон.

Під санкції потрапили Королівський військово-морський флот Великої Британії в Червоному морі, Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та британські військові командувачі. 

Підсанкційним особам загрожує блокування рахунків і транзакцій в банківській мережі Ірану, арешт активів, а також заборону видачі віз на в’їзд до Ірану. 

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