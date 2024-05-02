Іран запровадив санкції проти Британії і США: Шаппс опинився у "чорному списку"

Підсанкційним особам заборонять в'їзд до Ірану і заблокують рахунки в іранських банках.

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про введення санкцій проти понад двох десятків американських і британських фізичних і юридичних осіб через їхню підтримку "за підтримку ізраїльського режиму в його терористичних актах і порушеннях прав людини проти палестинського народу, зокрема, в Газі".

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Іран запровадив санкції проти наступних компаній:

Lockheed Martin Corporation – через участь у постачанні зброї Ізраїлю;

– через участь у постачанні зброї Ізраїлю; General Dynamics – через постачання 155-міліметрових снарядів;

– через постачання 155-міліметрових снарядів; Skydio Engineering Company – через постачання дронів;

– через постачання дронів; Chevron Corporation – "за надання допомоги ізраїльському режиму в експлуатації газових свердловин у східному Середземномор'ї";

– "за надання допомоги ізраїльському режиму в експлуатації газових свердловин у східному Середземномор'ї"; Kharon Company – через її роль у запровадженні санкцій проти ХАМАС Міністерством фінансів США та "намагання перекрити доступ ХАМАС та "Ісламського джихаду" до мережі для переказу криптовалют під приводом відмивання грошей".

Так в Ірані оцінили військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази після атаки ХАМАСу на Ізраїль 9 жовтня 2023 року.

Також Іран запровадив санкції проти низки американських громадян та військових. Серед них виконавчий віце-президент і головний юрисконсульт Дональда Трампа і компанії Trump Organization Джейсон Грінблатт, командувач Центрального командування ВМС США/П'ятого флоту Бред Купер та командувач Командування Сил спеціальних операцій Брайан Фентон.

Під санкції потрапили Королівський військово-морський флот Великої Британії в Червоному морі, Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та британські військові командувачі.

Підсанкційним особам загрожує блокування рахунків і транзакцій в банківській мережі Ірану, арешт активів, а також заборону видачі віз на в’їзд до Ірану.