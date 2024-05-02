Ще один європарламентар висловився за позбавлення Грузії кандидатського статусу в ЄС

Ще один депутат Європарламенту висловився за те, аби скасувати статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла впоратися із тим, щоби Грузія відповідала статусу кандидата.

"Ухвалений закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Європейську комісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу", - наголосив Ауштрявічюс.

Напередодні заклик позбавити Грузію кандидатського статусу озвучила євродепутатка Віола фон Крамон, а також глава євродипломатії Жозеп Боррель.

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