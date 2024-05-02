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Ще один європарламентар висловився за позбавлення Грузії кандидатського статусу в ЄС

Пятрас Ауштрявічюс також запропонував скоротити економічну допомогу країні.

Ще один європарламентар висловився за позбавлення Грузії кандидатського статусу в ЄС
Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс
Фото: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Ще один депутат Європарламенту висловився за те, аби скасувати статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що керівна  партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла впоратися із тим, щоби Грузія відповідала статусу кандидата.

"Ухвалений закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Європейську комісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу", - наголосив Ауштрявічюс.

Напередодні заклик позбавити Грузію кандидатського статусу озвучила євродепутатка Віола фон Крамон, а також глава євродипломатії Жозеп Боррель.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо

  • Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 
  • Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
  • Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
  • Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
  • Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
  • Днями країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
  • 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
  • Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
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