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Росія постачає нафту до КНДР в обхід обмеженням ООН, — Reuters

У березні Росія доставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів. 

Росія постачає нафту до КНДР в обхід обмеженням ООН, — Reuters
Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Фото: EPA/UPG

США планують запровадити додаткові санкції щодо Росії через те, що Р таємно постачає нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження, пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

За словами посадовця США, у березні Росія доставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів. 

"Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН", – сказав американський посадовець

За словами джерел Reuters, враховуючи те, що комерційні порти РФ та Північної Кореї знаходять досить близько, Росія може продовжувати ці поставки до нескінченності.

Чиновник підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть вводити санкції "проти тих, хто працює над сприянням постачанню зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".

"Раніше ми працювали над узгодженням автономних санкцій з нашими партнерами, у тому числі Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Британію — і ми продовжуватимемо це робити", — сказав чиновник.

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