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ЄС надасть Лівану 1 млрд євро фінансової допомоги. Третина піде на зупинку потоку мігрантів

У квітні Кіпр заявив про різке зростання кількості сирійських біженців, які прибувають з Лівану.

ЄС надасть Лівану 1 млрд євро фінансової допомоги. Третина піде на зупинку потоку мігрантів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет фінансової допомоги в розмірі 1 мільярда євро для Лівану, пише Politico.

У квітні лідери ЄС підтримали тіснішу півпрацю з Бейрутом після того, як Кіпр заявив про різке зростання кількості сирійських біженців, які прибувають з Лівану.

Як зазначають Euronews, фінансовий пакет повністю складається з грантів, він буде розподілений до 2027 року і допоможе Лівану зміцнити базові послуги, такі як освіта, соціальний захист і охорона здоров'я, а також стимулювати економічні реформи.

Але приблизно три чверті готівки ‒ загалом 736 мільйонів євро ‒ спеціально спрямують на заходи, що допоможуть Лівану впоратися з проблемами, які виникають через прийняття країною сирійських біженців. 

За даними уряду Кіпру, понад 2 тисячі людей прибули на острів морем протягом перших трьох місяців 2024 року проти лише 78 за той самий період минулого року. Це спонукало кіпрського президента Нікоса Христодулідеса попросити допомоги в блоку.

“Щоб допомогти вам в управлінні міграцією, ми прагнемо підтримувати відкриті легальні шляхи до Європи та переселяти біженців з Лівану до Європейського Союзу. Водночас ми розраховуємо на вашу надійну співпрацю для запобігання нелегальній міграції та боротьби з контрабандою мігрантів”, ‒ сказала фон дер Ляєн.

  • Європейський Союз і Єгипет підписали 17 березня фінансовий пакет допомоги Каїру на 7,4 мільярда євро. Кошти, серед іншого, спрямовані на підтримку припинення нелегальних потоків мігрантів.
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