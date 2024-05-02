З березня повені та зсуви у Кенії вбили 181 людину

Ще десятки загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді.

З березня повені та зсуви у всій Кенії вбили 181 людину, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд і Червоний Хрест.

Ще десятки загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді.

Проливні дощі та повені зруйнували будинки, дороги, мости та іншу інфраструктуру у регіоні. До пошуків жертв та постраждалих долучилися військовослужбовці у супроводі службових собак.

Кількість загиблих у Кенії перевищує кількість загиблих від повеней, спричинених погодним явищем Ель-Ніньо наприкінці минулого року.

Минулорічні дощі сталися після найсильнішої посухи у значній частині Східної Африки за десятиліття.

Білий дім висловив співчуття родинам жертв і заявив, що Сполучені Штати моніторять ситуацію і координують підтримку через Агентство США з міжнародного розвитку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG