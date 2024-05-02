ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

З березня повені та зсуви у Кенії вбили 181 людину

Ще десятки загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді.

З березня повені та зсуви у Кенії вбили 181 людину
Фото: EPA/UPG

З березня повені та зсуви у всій Кенії вбили 181 людину, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд і Червоний Хрест.

Ще десятки загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді.

Проливні дощі та повені зруйнували будинки, дороги, мости та іншу інфраструктуру у регіоні. До пошуків жертв та постраждалих долучилися військовослужбовці у супроводі службових собак.

Підписуйтесь на наш Google News

Кількість загиблих у Кенії перевищує кількість загиблих від повеней, спричинених погодним явищем Ель-Ніньо наприкінці минулого року.

Минулорічні дощі сталися після найсильнішої посухи у значній частині Східної Африки за десятиліття.

Білий дім висловив співчуття родинам жертв і заявив, що Сполучені Штати моніторять ситуацію і координують підтримку через Агентство США з міжнародного розвитку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Прем'єр-міністр Танзанії Кассім Маджаліва заявив минулого тижня, що повінь, спричинена тижневими сильними дощами, забрала у країні життя 155 людей. Постраждали ще понад 200 000 людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies