З березня повені та зсуви у Кенії вбили 181 людину

З березня повені та зсуви у всій Кенії вбили 181 людину, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.
Про це пише Reuters з посиланням на уряд і Червоний Хрест.
Ще десятки загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді.
Проливні дощі та повені зруйнували будинки, дороги, мости та іншу інфраструктуру у регіоні. До пошуків жертв та постраждалих долучилися військовослужбовці у супроводі службових собак.
Кількість загиблих у Кенії перевищує кількість загиблих від повеней, спричинених погодним явищем Ель-Ніньо наприкінці минулого року.
Минулорічні дощі сталися після найсильнішої посухи у значній частині Східної Африки за десятиліття.
Білий дім висловив співчуття родинам жертв і заявив, що Сполучені Штати моніторять ситуацію і координують підтримку через Агентство США з міжнародного розвитку.
- Прем'єр-міністр Танзанії Кассім Маджаліва заявив минулого тижня, що повінь, спричинена тижневими сильними дощами, забрала у країні життя 155 людей. Постраждали ще понад 200 000 людей.