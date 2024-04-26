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Повінь у Танзанії вже забрала життя 155 людей

У Східній Африці тривають сильні дощі.

Повінь у Танзанії вже забрала життя 155 людей
повінь у Танзанії, 25 квітня 2024
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Танзанії Кассім Маджаліва заявив, що повінь, спричинена тижневими сильними дощами, забрала життя 155 людей. Постраждали ще понад 200 000 людей, пише Associated Press.  

Це більш ніж вдвічі перевищує кількість смертей, зареєстрованих два тижні тому, оскільки кількість опадів збільшується, особливо в прибережному регіоні та столиці Дар-ес-Саламі.

Прем'єр-міністр Кассім Маджаліва заявив парламенту, що повінь зруйнувала дороги, мости та залізниці. Затоплені школи закрили, а екстрені служби рятували людей.

За його словами, від дощів постраждали понад 51 000 домогосподарств.

У східноафриканському регіоні йдуть сильні дощі, також повідомляється про повені в сусідніх Бурунді та Кенії.

У Кенії станом на понеділок було зареєстровано 35 загиблих, і очікується, що ця кількість зросте, оскільки повені тривають по всій країні.

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