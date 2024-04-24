Республіка Конго оголосила епідемію віспи після підтвердження 19 випадків у п’яти департаментах, включно зі столицею Браззавіль, пише Reuters.

Міністр охорони здоров'я Гілберт Мококі заявив про смертельні випадки. Він закликав громадськість вживати запобіжних заходів, зокрема уникати тісного контакту з можливими випадками захворювання, уникати контакту з тваринами, зокрема дичиною.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала вірусу назву “mpox”, замінивши старий термін “віспа мавп”, посилаючись на побоювання з приводу стигми та расизму, пов'язаних із цією назвою.

За даними ВООЗ, mpox вперше був виявили у сусідній Демократичній Республіці Конго в 1970 році. Його симптоми – нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зон. Недуга зазвичай має порівняно м'який перебіг, а більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

У 2022 ВООЗ оголосила спалах, який поширився на Європу та Північну Америку, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.