Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
ГоловнаСвіт

Республіка Конго оголосила епідемію віспи

Міністр охорони здоров'я країни Гілберт Мококі заявив про смертельні випадки.

Республіка Конго оголосила епідемію віспи
Фото: EPA/UPG

Республіка Конго оголосила епідемію віспи після підтвердження 19 випадків у п’яти департаментах, включно зі столицею Браззавіль, пише Reuters.

Міністр охорони здоров'я Гілберт Мококі заявив про смертельні випадки. Він закликав громадськість вживати запобіжних заходів, зокрема уникати тісного контакту з можливими випадками захворювання, уникати контакту з тваринами, зокрема дичиною.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала вірусу назву “mpox”, замінивши старий термін “віспа мавп”, посилаючись на побоювання з приводу стигми та расизму, пов'язаних із цією назвою.

Підписуйтесь на наш Google News

За даними ВООЗ, mpox вперше був виявили у сусідній Демократичній Республіці Конго в 1970 році. Його симптоми – нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зон. Недуга зазвичай має порівняно м'який перебіг, а більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

У 2022 ВООЗ оголосила спалах, який поширився на Європу та Північну Америку, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies