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Афіни та інші грецькі міста накрив пил із Сахари

Країна також потерпає від лісових пожеж, які поширюються через потужні південні вітри.

Афіни та інші грецькі міста накрив пил із Сахари
Пилова буря в Афінах
Фото: EPA

Столицю Греції Афіни у вівторок накрили хмари пилу, принесеного вітрами з пустелі Сахара. Через це явище у місті суттєво зменшилася видимість, а у повітрі зросла концентрація твердих забруднювачів.

Як пише The Guardian, це найпотужніша пилова буря для Греції з березня 2018 року, коли хмара сахарського піску накрила острів Крит. 

Влада попередила, що буря може становити загрозу для людей, які мають проблеми із органами дихання. За прогнозами синоптиків, вже у середу хмара пилу має поступово розсіятися.

Потужні південні вітри не лише принесли у Грецію пісок з Африки, але й сприяли незвично ранньому поширенню лісових пожеж. За повідомленням місцевих служб з надзвичайних ситуацій, лише за добу в країні спалахнули 25 пожеж на відкритій місцевості. 

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