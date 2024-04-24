Афіни та інші грецькі міста накрив пил із Сахари

Країна також потерпає від лісових пожеж, які поширюються через потужні південні вітри.

Столицю Греції Афіни у вівторок накрили хмари пилу, принесеного вітрами з пустелі Сахара. Через це явище у місті суттєво зменшилася видимість, а у повітрі зросла концентрація твердих забруднювачів.

Як пише The Guardian, це найпотужніша пилова буря для Греції з березня 2018 року, коли хмара сахарського піску накрила острів Крит.

Влада попередила, що буря може становити загрозу для людей, які мають проблеми із органами дихання. За прогнозами синоптиків, вже у середу хмара пилу має поступово розсіятися.

Потужні південні вітри не лише принесли у Грецію пісок з Африки, але й сприяли незвично ранньому поширенню лісових пожеж. За повідомленням місцевих служб з надзвичайних ситуацій, лише за добу в країні спалахнули 25 пожеж на відкритій місцевості.