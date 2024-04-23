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В Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тімура Іванова

Затриманого чиновника підозрюють у хабарництві.

В Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тімура Іванова
Тімур Іванов

Заступника міністра оборони Росії, Тімура Іванова, затримали за підозрою в отриманні хабаря. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на російський пропагандистський ресурс "ТАСС".

"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабаря в особливо великих розмірах), затримано заступника міністра оборони РФ Івана Тимура Володимировича", — йдеться в повідомленні з посиланням на ресслужбу Слідчого комітету РФ.

Згідно із російським законодавством, особливо великий розмір з починається із суми у 1 млн рублів. 

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Максимальне покарання за цією статтею становить до 15 років позбавлення волі.

Тімур Іванов народився в Москві в 1975 році. У 1997-му закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова. У 1999–2012 роках працював на російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У 2012 році став заступником голови уряду Московської області. 2013-го очолив "Оборонсторой". 

З травня 2016 року призначений заступником міністра оборони Сергія Шойгу. Має державні та відомчі нагороди.

Іванов відповідав у Міноборони Росії за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ, курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

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