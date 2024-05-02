Південна Корея підвищила рівень терористичної загрози для дипломатичних представництв у п'яти країнах

Серед п'яти об'єктів — посольства Сеула в Камбоджі, Лаосі та В'єтнамі, консульства у Владивостоці і Шеньяні (Китай).

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 2 травня підвищило рівень терористичної загрози для дипломатичних представництв у п'яти країнах, спираючись на дані розвідки про те, що Північна Корея може спробувати завдати шкоди південнокорейським дипломатам, пише Reuters.

Серед п'яти об'єктів — посольства Сеула в Камбоджі, Лаосі та В'єтнамі, а також консульства у Владивостоці (Росія) і Шеньяні (Китай).

Рівень терористичної загрози підвищений з "Увага" до "Тривога", що є другим найвищим серед чотирьох рівнів класифікації Південної Кореї і вказує на високу ймовірність нападу.

Крім того, Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила, що має "ряд ознак того, що Північна Корея готується здійснити терористичні атаки проти наших дипломатичних офіцерів і громадян", але не уточнила характер загроз.

Пхеньян направив агентів до цих країн, щоб посилити спостереження за південнокорейськими місіями, заявила розвідка Сеула.

Підконтрольні урядом ЗМІ Північної Кореї розкритикували звинувачення проти КНДР в тероризмі і розглядають звинувачення як спробу США дискредитувати опонентів Вашингтона.

У заяві МЗС Сеула також йдеться про те, що Національний контртерористичний центр Південної Кореї провів у четвер засідання, на якому обговорювалися заходи щодо захисту дипломатичних представництв і чиновників, які там працюють.

Під час холодної війни Північну Корею звинувачували у кількох нападах на цивільні цілі, включаючи вибухи в аеропорту Сеула і збиття південнокорейського авіалайнера в 1980-х роках.

Сполучені Штати повернули Північну Корею у 2017 році до списку держав-спонсорів тероризму, посилаючись на вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина — Кім Чен Нама за допомогою нервово-паралітичної речовини в аеропорту Малайзії. У вбивстві звинувачують спецслужби КНДР.