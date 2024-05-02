Сербський парламент затвердив склад нового уряду

Голосування за новий уряд у парламенті Сербії 2 травня 2024 року

Народна скупщина Сербії 2 травня затвердила склад нового уряду, пише N1.

152 члени парламенту проголосували за, 61 виступив проти.

Кабмін Сербії очолив Мілош Вучевич. Він і 31 міністр нині склали присягу. На пропозицію Вучевича, в уряді буде чотири віцепрезиденти: міністр фінансів Сініша Малі, глава МВС Івіца Дачич, міністр охорони навколишнього середовища Ірена Вуйович і ексглава служби державної безпеки Александар Вулін, котрий перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.

Нинішнє оборонне відомство очолив Братислав Гашич, МЗС - Марко Джурич, що є послом Сербії у США, міністром європейської інтеграції стала Таня Мішчевич, міністром юстиції – Майя Попович та інші.