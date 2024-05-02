Сербський парламент затвердив склад нового уряду

Народна скупщина Сербії 2 травня затвердила склад нового уряду, пише N1.
152 члени парламенту проголосували за, 61 виступив проти.
Кабмін Сербії очолив Мілош Вучевич. Він і 31 міністр нині склали присягу. На пропозицію Вучевича, в уряді буде чотири віцепрезиденти: міністр фінансів Сініша Малі, глава МВС Івіца Дачич, міністр охорони навколишнього середовища Ірена Вуйович і ексглава служби державної безпеки Александар Вулін, котрий перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.
Нинішнє оборонне відомство очолив Братислав Гашич, МЗС - Марко Джурич, що є послом Сербії у США, міністром європейської інтеграції стала Таня Мішчевич, міністром юстиції – Майя Попович та інші.
- Александар Вулін заявив про відставку торік у листопаді. Він тоді очолював Службу державної безпеки Сербії.
- Під санкціями США Вулін перебуває з липня 2023 року - його звинуватили у корупції причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.
- Минулого місяця президент Сербії Александар Вучич запропонував свого союзника та віцепрем’єр-міністра Мілоша Вучевіча на посаду нового керівника уряду.
- Вибір Вучевіча сигналізував, що президент продовжуватиме намагання Сербії збалансувати своє прагнення приєднатися до Євросоюзу, зберігаючи зв’язки з Росією і Китаєм.