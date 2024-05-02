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Сербський парламент затвердив склад нового уряду

Сербський парламент затвердив склад нового уряду
Голосування за новий уряд у парламенті Сербії 2 травня 2024 року
Фото: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Народна скупщина Сербії 2 травня затвердила склад нового уряду, пише N1.

152 члени парламенту проголосували за, 61 виступив проти.

Кабмін Сербії очолив Мілош Вучевич. Він і 31 міністр нині склали присягу. На пропозицію Вучевича, в уряді буде чотири віцепрезиденти: міністр фінансів Сініша Малі, глава МВС Івіца Дачич, міністр охорони навколишнього середовища Ірена Вуйович і ексглава служби державної безпеки Александар Вулін, котрий перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.

Нинішнє оборонне відомство очолив Братислав Гашич, МЗС - Марко Джурич, що є послом Сербії у США, міністром європейської інтеграції стала Таня Мішчевич, міністром юстиції – Майя Попович та інші.

  • Александар Вулін заявив про відставку торік у листопаді. Він тоді очолював Службу державної безпеки Сербії. 
  • Під санкціями США Вулін перебуває з липня 2023 року - його звинуватили у корупції причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.
  • Минулого місяця президент Сербії Александар Вучич запропонував свого союзника та віцепрем’єр-міністра Мілоша Вучевіча на посаду нового керівника уряду.
  • Вибір Вучевіча сигналізував, що президент продовжуватиме намагання Сербії збалансувати своє прагнення приєднатися до Євросоюзу, зберігаючи зв’язки з Росією і Китаєм.
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