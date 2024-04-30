Уряд виділив на безпілотники для ЗСУ додаткові 15,5 млрд грн

За виділені кошти придбають 300 тисяч дронів.

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділяє додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників для Сил оборони.

Про це йдеться у телеграмі прем’єра та представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", – зазначив Шмигаль.

Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За ці гроші закуплять 300 тисяч дронів, які будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.

Мельничук додав, що гроші на дрони – це утворений на 1 січня цього року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету.

У березні Кабмін виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю безпілотників, проте деталей не озвучив.