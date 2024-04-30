Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд виділив на безпілотники для ЗСУ додаткові 15,5 млрд грн

За виділені кошти придбають 300 тисяч дронів.

Уряд виділив на безпілотники для ЗСУ додаткові 15,5 млрд грн
Засідання уряду
Фото: Кабінет міністрів

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділяє додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників для Сил оборони. 

Про це йдеться у телеграмі прем’єра та представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", – зазначив Шмигаль.

Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За ці гроші закуплять 300 тисяч дронів, які будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.

Мельничук додав, що гроші на дрони – це утворений на 1 січня цього року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету.

У березні Кабмін виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю безпілотників, проте деталей не озвучив. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies