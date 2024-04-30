Між Україною і США тривають переговори щодо укладення безпекової угоди

Між Україною і США продовжуються переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це йдеться на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.
"Опираючись на ухвалення запиту президента щодо додаткового фінансування, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки поговорили з українськими колегами про продовження переговорів, які мають вирішальне значення для довгострокових двосторонніх угод про безпеку та інших зобов'язань у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, про яку оголосили у липні минулого року у Вільнюсі", - йдеться на сайті Держдепу.
Держдеп підкреслив, що США "пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо створення її нинішнього та майбутнього військового потенціалу, одночасно надаючи допомогу Україні для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновленні економіки, захисту громадян та прагненню до інтеграції в євроатлантичну спільноту".
Безпекова угода між Україною і США. Що відомо
- Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.
- Нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами, яка, за його словами, повинна бути "взірцевою", адже в ній будуть враховані найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод та реальні можливості США.
- 20 березня Єрмак заявляв, що "дуже скоро" буде підготовлений відповідний документ, і лідери країн зможуть підписати договір, який дійсно буде історичним.
- У лютому посол США в Україні Бріджин Брінк повідомила, що ця угода має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.
- Перемовини зі США стартували у серпні 2023 року Тоді Єрмак зазначав, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
- У січні цього року Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори і відбулися уже два раунди.
- Що дасть і чого не дасть Україні ізраїльська модель гарантій безпеки, яку пропонує Байден, про це у матеріалі LB.ua.