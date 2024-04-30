Між Україною і США тривають переговори щодо укладення безпекової угоди

У Держдепі зазначили, що США "пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо створення її нинішнього та майбутнього військового потенціалу".

Між Україною і США продовжуються переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

"Опираючись на ухвалення запиту президента щодо додаткового фінансування, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки поговорили з українськими колегами про продовження переговорів, які мають вирішальне значення для довгострокових двосторонніх угод про безпеку та інших зобов'язань у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, про яку оголосили у липні минулого року у Вільнюсі", - йдеться на сайті Держдепу.

Держдеп підкреслив, що США "пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо створення її нинішнього та майбутнього військового потенціалу, одночасно надаючи допомогу Україні для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновленні економіки, захисту громадян та прагненню до інтеграції в євроатлантичну спільноту".

Безпекова угода між Україною і США. Що відомо