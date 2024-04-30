LRT: литовські компанії експортували в РФ товари подвійного призначення на 130 мільйонів євро

Під час повномасштабної війни – з березня 2022 року по серпень 2023 року – литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

Литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 мільйонів євро, використовуючи схеми обходу санкцій, повідомив у вівторок суспільний мовник LRT.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн, йдеться у повідомленні.

За даними журналістських розслідувань LRT, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення мали експортуватися до третіх країн, але опинилися в Росії.

Як повідомляється, 70 компаній експортували санкційні товари неодноразово. Одна з них, зареєстрована в Клайпеді транспортна компанія Zetemzeja, нібито відправляла мікрочіпи американського виробництва.

Журналістське розслідування виявило, що логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше 10 поставках товарів подвійного призначення до Росії.

Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.

За даними LRT, серед ймовірних експортерів так званих "предметів поля бою" є компанії, які вже п'ять років працюють без директора, не подають фінансові звіти і перебувають у процесі ліквідації.