Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

"Сильна підтримка України є найбільш важливим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою".

Парламент Ісландії більшістю голосів ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки, яку висунула міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Сильна підтримка України є найбільш важливим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародно-правова система, на якій ґрунтується наша безпека та стандарти безпеки життя, перебуває під загрозою внаслідок жорстокого вторгнення Росії в Україну. Тому ми маємо зробити свій внесок у захист України рішуче й конкретно", – заявила міністерка

Вона також зазначила, що завдяки цій пропозиції та відповідному зобов'язанню в бюджетному плані закладається "міцна основа для нашої адресної підтримки України".

Пропозицію про підготовку політики довгострокової підтримки України було внесено на засіданні кабінету міністрів 10 жовтня 2023 року. 12 березня 2024 року її представили парламенту.