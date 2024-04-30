​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
ГоловнаСвіт

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

"Сильна підтримка України є найбільш важливим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою".

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України
Фото: segodnya.ua

Парламент Ісландії більшістю голосів ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки, яку висунула міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Сильна підтримка України є найбільш важливим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародно-правова система, на якій ґрунтується наша безпека та стандарти безпеки життя, перебуває під загрозою внаслідок жорстокого вторгнення Росії в Україну. Тому ми маємо зробити свій внесок у захист України рішуче й конкретно", – заявила міністерка

Вона також зазначила, що завдяки цій пропозиції та відповідному зобов'язанню в бюджетному плані закладається "міцна основа для нашої адресної підтримки України".

Пропозицію про підготовку політики довгострокової підтримки України було внесено на засіданні кабінету міністрів 10 жовтня 2023 року.  12 березня 2024 року її представили парламенту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies