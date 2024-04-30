Еквадор судиться у Міжнародному суді ООН з Мексикою, яка надала притулок ексвіцепрезиденту країни

Хорхе Глас був двічі засуджений за корупцію, тепер йому висунули нові кримінальні обвинувачення.

Еквадор подає позов проти Мексики до Міжнародного суду ООН, вимагаючи постановити, що рішення Мехіко про надання притулку суперечливому колишньому віцепрезиденту Еквадору було незаконним.

Про це пише Reuters.

Хорхе Глас був двічі засуджений за корупцію, тепер йому висунули нові звинувачення. Суд Еквадору постановив, що хоча арешт Гласа був незаконним, він повинен залишатися у в'язниці через його попередні судимості. Його захист планує подати апеляцію.

Політика заарештували 5 квітня після рейду еквадорської поліції у посольстві Мексики в Кіто. Глас жив там із грудня як гість і незадовго до рейду отримав право притулку. У позові Еквадору йдеться що Мексика порушила міжнародне право, втрутившись у внутрішні справи та неправомірно надавши Гласу політичний притулок у той час, як проти нього висунуті кримінальні обвинувачення.

“Показово, що ці аргументи наводяться майже через місяць після насильницького вторгнення в посольство Мексики”, ‒ натомість йдеться в заяві міністерства закордонних справ Мексики.

У позові Еквадору також згадуються “образливі” заяви президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора про насильство під час минулорічних президентських виборів в Еквадорі.

Раніше цього місяця Мексика подала власний позов проти Еквадору до Міжнародного суду, звинувативши Кіто у порушенні міжнародного права через рейд у посольстві. Суд ООН проведе сьогодні слухання щодо надзвичайних заходів, а Еквадор захищатиме себе на слуханнях у середу.

Суд ООН зазвичай розглядає справи по суті роками, і хоча його рішення є юридично обов’язковими, трибунал не має засобів для їхнього виконання.