У Мексиці перед місцевими виборами вбили вже 17 політиків

Ще двох кандидатів у мери вбили в один день у різних частинах Мексики перед виборами, які відбудуться в червні. Таким чином, кількість місцевих політиків, убитих напередодні червневих виборів, зросла до 17, повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.
Правоцентристського кандидата у мери міста Сьюдад-Манте Ное Рамоса смертельно поранили ножем у північно-східному штаті Тамауліпас. Влада розшукує підозрюваного. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Рамос, який балотувався на переобрання мером, у п’ятницю зустрічався з виборцями на вулиці, коли його вдарили ножем.
Тим часом, у південному штаті Оахака інший кандидат у мери Альберто Антоніо Гарсіа також був знайдений мертвим у п'ятницю. Він та його дружина Агар Канчіно, яка є мером міста Сан-Хосе-Індепенденсія, вважалися зниклими безвісти з середи. Саму Канчіно вдалося знайти живою.
Мексиканська виборча комісія заявила, що такі злочини "не повинні відбуватися під час виборів".
Раніше цього місяця кандидата в мери Берту Гайтан застрелили на вулиці в місті Селая, одному з найнебезпечніших у Мексиці.