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У Мексиці перед місцевими виборами вбили вже 17 політиків

Зокрема, Ное Рамоса, кандидата у мери міста Сьюдад-Манте, вдарили ножем під час зустрічі з виборцями.

У Мексиці перед місцевими виборами вбили вже 17 політиків
Ное Рамос, вбитий кандидат у мери міста Сьюдад-Манте
Фото: Facebook/Noé Ramos

Ще двох кандидатів у мери вбили в один день у різних частинах Мексики перед виборами, які відбудуться в червні. Таким чином, кількість місцевих політиків, убитих напередодні червневих виборів, зросла до 17, повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Правоцентристського кандидата у мери міста Сьюдад-Манте Ное Рамоса смертельно поранили ножем у північно-східному штаті Тамауліпас. Влада розшукує підозрюваного. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Рамос, який балотувався на переобрання мером, у п’ятницю зустрічався з виборцями на вулиці, коли його вдарили ножем.

Тим часом, у південному штаті Оахака інший кандидат у мери Альберто Антоніо Гарсіа також був знайдений мертвим у п'ятницю. Він та його дружина Агар Канчіно, яка є мером міста Сан-Хосе-Індепенденсія, вважалися зниклими безвісти з середи. Саму Канчіно вдалося знайти живою.

Мексиканська виборча комісія заявила, що такі злочини "не повинні відбуватися під час виборів".

Раніше цього місяця кандидата в мери Берту Гайтан застрелили на вулиці в місті Селая, одному з найнебезпечніших у Мексиці.

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