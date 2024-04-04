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ARD: щонайменше 2 німецькі компанії постачають будматеріали в окупований Маріуполь

На багатьох будовах у Маріуполі використовується цемент виробництва компанії Knauf. Також в окупованому місті помітили бетонні блоки німецької компанії WKB Systems.

ARD: щонайменше 2 німецькі компанії постачають будматеріали в окупований Маріуполь
Ілюстративне фото: зруйнований росіянами Маріуполь
Фото: EPA/UPG

Компанії з Німеччини беруть участь у будівельних роботах в Маріуполі, який був зруйнований та окупнваний російськими військами. Такими є висновки журналістів програми Monitor німецького суспільно-правового телеканалу ARD, передає DW.

У публікації повідомляється, що під час пошуків свідчень участі німецьких компаній у відновленні зруйнованого під час війни українського міста, яке було окуповано ЗС РФ та оголошено російським, журналісти спиралися на дані сайтів будівельних підприємств, ділову документацію, фото- та відеоматеріали.

Зокрема, на багатьох будовах у Маріуполі використовується цемент виробництва компанії Knauf, зауважили вони. За даними ARD, до сьогодні Knauf має 4000 співробітників у Росії і робить мільярдні обороти на російському ринку. На запит редакції в компанії вказали, що засуджують агресивну війну Росії проти України та дотримуються всіх санкцій ЄС щодо РФ. Продукція Knauf, що випускається в Росії, призначена виключно для російського ринку, додали в пресслужбі. На великий перелік питань, переданий редакцією компанії, відповідей не було отримано, вказує ARD.

Експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) засудив участь німецьких компаній у будівельних роботах у захопленому місті, вважаючи, що їхні послуги йдуть на користь війні, що порушує міжнародне право: "У випадку з Knauf це дуже очевидно, оскільки вони справді цементують російську владу в окупованих регіонах, зокрема у Маріуполі".

Крім того, на фотографіях та відеозаписах з будівництв у Маріуполі журналісти ARD помітили бетонні блоки у зеленій пакувальній плівці під назвою німецької компанії WKB Systems з регіону Мюнстерланд у Північному Рейні – Вестфалії. Серед іншого ця фірма оснащує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський підприємець Віктор Бударін. "Митні дані, наявні в розпорядженні Monitor, показують, що WKB Systems GmbH протягом ряду років постачала цілі установки для заводів з виробництва таких газобетонних блоків однієї з російських компаній Бударіна – очевидно, тієї самої компанії, продукцію якої Росія використовує для зміцнення своєї влади Маріуполі", – йдеться у розслідуванні.

У ньому зазначається, що щодо Бударіна санкцій ЄС запроваджено не було. Компанія WKB Systems не відповіла на прохання журналістів про коментар.

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