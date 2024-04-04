Вища рада правосуддя знову відсторонила Князєва від розгляду справ

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення ексголови Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.
Про це повідомила пресслужба ВРП.
"4 квітня 2024 року ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
"Клопотання містить обґрунтування, які вказують на те, що здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрюваний може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином", - зазначили в ВРП.
18 травня 2023 року ВРП надала згоду на утримання під вартою Князєва. А 6 лютого 2024 року тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Справа Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
- Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. За час слідства заставу Князєву зменшували сім разів.
- Пізніше Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- На початку грудня минулого року Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
- Крім того, Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.