Вища рада правосуддя знову відсторонила Князєва від розгляду справ

Рішення діятиме до набрання законної сили вироком суду або до закриття кримінального провадження.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення ексголови Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

"4 квітня 2024 року ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

"Клопотання містить обґрунтування, які вказують на те, що здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрюваний може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином", - зазначили в ВРП.

18 травня 2023 року ВРП надала згоду на утримання під вартою Князєва. А 6 лютого 2024 року тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Справа Князєва