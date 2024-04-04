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Ексраднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід

Його взяли під варту, але з можливістю застави в 30 млн гривень. 

Ексраднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід
Артем Шило
Фото: ЦПК

Колишнього радника Офісу президента і ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила взяли під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора, пише Центр протидії корупції. Розгляд запобіжного заходу для Шилу почали ще вчора, але перенесли на ранок 4 квітня.

Адвокати підозрюваного наполягали на закритому розгляді справи, але суд відмовив.  

У випадку внесення застави Шило повинен залишатися в межах Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, віцепрем'єром Камишіним, віцепрем'єром Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження. 

Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

"Схеми" додали, що сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень.  

"Необхідність такого запобіжного заходу обгрунтовували тим, що Шило може втекти, переховуватись або знищити докази. А ще – прокурор САП заявив, що один з фігурантів справи неодноразово згадував про контакти Шила з топ-чиновниками країни, зокрема головою Офісу президента та його заступником, віце-прем'єр-міністром, керівником «Укрзалізниці», міністром інфраструктури – їх планують допитати", – повідомили журналісти. 

Артему Шилу інкримінують керування організованою групою, діяльність якої, за даними слідства, призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. 

Справа Артема Шила

2 квітня НАБУ і САП повідомили про викриття організованого угруповання на чолі з колишнім радником Офісу президента. Це угруповання привласнило 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році.

З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу – в Харкові, а з 2016 – у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ "вилетів", і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління "І".

Був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім – пов'язували зі впливом на УЗ, а потім – із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали "Наші гроші".

Окрім Шила, підозри по справі отримали ще шестеро людей, серед них – посадовець з Центру забезпечення УЗ Олексій Онисимюк та заступник директора Апарату Олександр Шевченко.

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