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Окупанти за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі

Інформація про постраждалих за добу не надходила. Також за добу з лінії фронту евакуйовано 346 людей, у тому числі 17 дітей.

Окупанти за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Окупанти за минулу добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. У Курахівці пошкоджено 3 будинки. 

Краматорський район. У Лиманській громаді в Зарічному зруйновано будинок і ще 5 пошкоджено, в Ямполівці зруйновано 4 будинки. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівській громаді під вогнем Олександро-Шультине.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 10 будинків і 6 адмінбудівель. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків. У Сіверській громаді обстріляна Серебрянка, у Соледарській — Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 11.

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