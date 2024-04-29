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Сім великих банків Європи у 2023 заплатили Росії понад 800 млн євро податків: у чотири разі більше, ніж до повномасштабної війни

Прибутки Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP частково були отримані за рахунок коштів, які банки не вивели з Росії.

Сім великих банків Європи у 2023 заплатили Росії понад 800 млн євро податків: у чотири разі більше, ніж до повномасштабної війни
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Найбільші західні банки, які досі працюють у Росії, торік заплатили їй понад 800 млн євро податків. Йдеться про сім великих європейських банків, пише The Telegraph.

Торік вони сукупно заробили понад 3 млрд євро, що втричі більше, ніж у 2021 році. Прибутки Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP частково були отримані за рахунок коштів, які банки не вивели з Росії.

Згідно з аналізом Financial Times, європейські банки заплатили Москві близько 800 мільйонів податків проти 200 мільйонів євро у 2021 році.

  • США намагаються тиснути на Raiffeisen Bank International, аби той вийшов з російського ринку. Вашингтон також вживає санкцій проти іноземних банків, які продовжують роботу з росіянами, і завдяки цьому від Росії відмовляються банки Китаю. 
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