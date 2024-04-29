Сім великих банків Європи у 2023 заплатили Росії понад 800 млн євро податків: у чотири разі більше, ніж до повномасштабної війни

Прибутки Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP частково були отримані за рахунок коштів, які банки не вивели з Росії.

Найбільші західні банки, які досі працюють у Росії, торік заплатили їй понад 800 млн євро податків. Йдеться про сім великих європейських банків, пише The Telegraph.

Торік вони сукупно заробили понад 3 млрд євро, що втричі більше, ніж у 2021 році. Прибутки Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP частково були отримані за рахунок коштів, які банки не вивели з Росії.

Згідно з аналізом Financial Times, європейські банки заплатили Москві близько 800 мільйонів податків проти 200 мільйонів євро у 2021 році.