Прем'єр Австралії визнав спалах насильства над жінками в країні національною кризою

В різних містах країни відбулися багатотисячні мітинги з закликом посилити боротьбу з насильством.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі назвав спалах насильства над жінками в країні національною кризою. Потрібно переконатися, що зміна чоловічої поведінки – це відповідальність чоловіків, а не жінок, сказав він у виступі перед багатотисячним мітингом в Канберрі, пише BBC.

Мітингарі вимагали від уряду оголосити насильство за гендерною ознакою надзвичайною ситуацією. Вони закликали ухвалити суворіші закони, аби зупинити його.

Однак прем'єр сказав, що зазвичай надзвичайною ситуацією визнають стихійні лиха, аби тимчасово спрямувати на ліквідацію наслідків кошти. Він відповів, що на це потрібні не місяць чи два, треба "серйозно цим займатися" місяць за місяцем і рік за роком.

Окрім столиці, в п'ятницю та суботу протести відбулися в Брісбені, Мельбурні, Голд-Кості та Ньюкаслі, повідомляє 9News.

За даними журналістів, в Австралії цього року в середньому кожні чотири дні вбивали жінку. Альбанезе визнав, що уряд на всіх рівнях повинен працювати краще.

"Нам потрібно змінити культуру, ставлення, правову систему та підхід на всіх рівнях", – сказав він.

Заклики до посилення боротьби з насильством на гендерній основі лунали в Австралії протягом років, але посилилися на тлі нещодавніх злочинів. Цього місяця чоловік убив шістьох людей у торговому центрі Сіднея. П'ятеро жертв були жінками, і поліція перевіряє, чи були саме вони ціллю. Комісарка поліції Нового Південного Уельсу Карен Вебб сказала, що "злочинець зосередився на жінках і уникав чоловіків".

Мітинги також збіглися з висуненням звинувачення чоловікові у ймовірному вбивстві 30-річної матері чотирьох дітей Еріки Хей, яку знайшли мертвою після пожежі в будинку в Перті на початку цього місяця.

Згідно з даними, зібраними кампанією Destroy the Joint, загалом за перші 119 днів 2024 було вбито 27 жінок.