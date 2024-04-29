Liberties констатувало зниження свободи медіа в усіх країнах ЄС

Особливо сильно тиск на медіа проявляється в деяких країнах.

Свобода медіа знижується в усьому Євросоюзі і "небезпечно близька до межі перелому" в декількох країнах. Про це йдеться у звіті провідної мережі громадянських свобод Civil Liberties Union for Europe (Liberties), пише The Guardian.

Мережа наголосила на масових загрозах журналістам та атаках на незалежність суспільних мовників. Однак є надія, що ситуацію покращить нове законодавство.

"Свобода ЗМІ, очевидно, неухильно знижується в ЄС – у багатьох країнах внаслідок навмисного заподіяння шкоди або нехтування національними урядами", – сказала старша офіцерка з захисту прав у Liberties Єва Саймон.

Вона додала, що зменшення свободи ЗМІ йде рука об руку з погіршенням верховенства права.

У звіті зазначили, що торік європейський медіаландшафт продовжував відзначатися значною концентрацією медіавласності, неадекватними правилами щодо прозорості власності та численними загрозами незалежності та фінансам державних ЗМІ. Він також задокументував численні випадки погроз, залякувань, стеження та насильства щодо журналістів у кількох державах ЄС, обмеження свободи слова та доступу до інформації в усьому блоці.

Журналісти в таких країнах, як Хорватія, Франція, Німеччина, Греція та Італія зазнали фізичних нападів, а в Угорщині та Словаччині – зіткнулися з образами та погрозами з боку політиків.

У Румунії та Швеції поліція не змогла належним чином розслідувати напади на журналістів чи то через брак ресурсів, чи то через брак бажання, йдеться у звіті, тоді як у Франції та Болгарії поліцейські самі нападали на журналістів.

Ударів зазнавали журналісти в Хорватії, Греції, Італії, Нідерландах і Швеції. У Німеччині, Греції, Нідерландах і Польщі проти журналістів використовували шпигунські програми.

У Словаччині прем’єр-міністр-популіст Роберт Фіцо "перервав будь-який зв’язок" із чотирма ЗМІ, звинуваченими у "відкритій демонстрації ворожого ставлення".

В Угорщині державні ЗМІ вже були "настільки під ярмом уряду", що їхня продукція "характеризувалася упередженим і одностороннім висвітленням, яке завжди відповідало інтересам правлячої партії Фідес".

Окрім Угорщини, суспільне мовлення перебуває у "стані невизначеності" в Польщі, оскільки новий прем’єр-міністр Дональд Туск намагається стримати втручання попереднього уряду, а також зростає занепокоєння щодо урядів Хорватії та Італії.